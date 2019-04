Pory roku nie istnieją! Pokaz najnowszej kolekcji MMC Studio, czyli śmiała gra kontrastów

Ilona Majer i Rafał Michalak prowadzą polską modę na barykady • Fot. Marek Makowski/ MMC Studio

W

Propozycja na cieplejsze dni • Fot. Marek Makowski/ MMC Studio

Panowie już są gotowi na zimę 2020 r. • Fot. Marek Makowski/ MMC Studio

Efektowna gra kolorami ziemi • Fot. Marek Makowski/ MMC Studio

Julia Wieniawa pokazała się z zmysłowej sukience • Fot. Marek Makowski/ MMC Studio

Tomasz Jacyków postawił na dżinsy • Fot. Marek Makowski/ MMC Studio

arszawa. Miejskie Zakłady Autobusowe. Hala B. To właśnie w tych industrialnych wnętrzach duet MMC Studio zaprezentował swe wizjonerskie propozycje. Pasjonaci stylu mieli okazję zobaczyć ponad 60 sylwetek, tworzących naprawdę szeroką paletę doznań modowych.Stojący za tą marką Ilona Majer i Rafał Michalak zrezygnowali z banalnego ograniczania się do jednej pory roku – postanowili wykorzystać potencjał wielosezonowości. Podczas wyreżyserowanego przez Katarzyna Sokołowską pokazu rządziły zestawienia nieoczywiste. Kurtki puchowe w towarzystwie letnich sukienek? Mięsiste tkaniny i bawełniane koszulki? Proszę bardzo.Wszystko to w połączeniu z najwyższą jakością wykonania oraz tkaninami wyjątkowymi tak, jak bardzo lekkie mohery, szlachetne kaszmiry i delikatne jedwabie. Część projektów powstała z poliestru oraz bawełny, pochodzących z recyklingu.Co obecnie znajduje się na tapecie ? Przeskalowane sukienki, koszule, kombinezony, garnitury i błyszczące kurtki. Najlepiej w najgorętszych obecnie odcieniach ziemi – od beżu, poprzez khaki, na brązie kończąc.Oprócz logomanii MMC pojawiła się tutaj również graficzna zabawa słowem Silenzio, choć w tym przypadku chodziło o wyjście na przekór jego definicji. Przecież ta kolekcja to całkowite przeciwieństwo ciszy!Limonkowe neony, kraty, graficzne szale, kontrastujące paski, połyskujące tkaniny, błyszcząca skóra i cekiny – oczywiście, jak przystało na MMC, nie zabrakło naprawdę mocnych akcentów oraz łączenia kolorów i faktur, które z pozoru nie są idealnym zestawieniem, choć po chwili człowiek stwierdza, że… w tym szaleństwie jest metoda.Nie zabrakło także wyjątkowego wykończenia: sylwetki zestawiono m. in. ze specjalnie zaprojektowanymi na tę okazję butami Ryłko, okularami marki Bryloownia, a także biżuterią Elixa od firmy Apart.Duet po raz kolejny wykrzyczał swoją wizję mody, w której obowiązujące trendy łączy się w śmiały sposób z indywidualizmem.MMC Studio do swego motta – czczącego prostotę i puryzm formy – dodało sporo odwagi oraz przekory. Efekty są naprawdę zachwycające. Polska moda ma przed sobą wielką przyszłość.