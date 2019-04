Tak wygląda "twarz idealna". Powstała z połączenia top modelek z okładek magazynu "Vogue"

"Twarz idealna" powstała na podstawie okładek "Vogue'a" z ostatnich 25 lat • Fot. myvouchercodes.co.uk

zy istnieje twarz, która podoba się wszystkim? Ryzykownego eksperymentu dokonał brytyjski serwis, który wykreował kobiecą buzię na podstawie globalnego standardu piękna. Panie podobne do tej ze zdjęcia mają duże szanse na karierę w modelingu.Każdy ma inne gusta, ale te przecież poniekąd kreują magazyny modowe. Jednym z nich, swoistą biblią wyznaczającą trendy, jest "Vogue". To właśnie na bazie okładek z ostatnich 25 lat wykreowano obraz twarzy idealnej. W gruncie rzeczy, to po prostu średnia wyliczona z twarzy modelek wygenerowana na komputerze.Do wydobycia cech charakterystycznych twarzy użyto techniki zwanej " Traingulacją Delone ". I tak powstała jedna "globalna" buzia, a także siedem twarzy dla krajów, w których magazyn jest wydawany (nie ma wśród nich Polski, bo "Vogue" ma u nas dopiero od niedawna lokalną wersję ). Poniżej prezentujemy galerię twarzy idealnych).Wśród modelek, których twarze posłużyły dla projektu ""Faces of Fashion", są m. in. Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Madonna, Angelina Jolie, Natalja Wodianowa, Kate Moss, Catherine Deneuve, Linda Evangelista i wiele innych.Źródło: myvouchercodes.co.uk