W tej kampanii to nie produkt jest na pierwszym miejscu. Polska firma zadaje ważne pytanie

Kazar rusza z kampanią, w której buty i akcesoria są tylko tłem. Na pierwszy plan wybija się bardzo ważne pytanie • Fot. materiały prasowe / Kazar

Monika Przybysz

• YouTube / Kazar

Maciek - singiel, który chwilowo przestał wierzyć w miłość • Fot. materiały prasowe / Kazar

Marzena wciąż czeka na prawdziwą miłość • Fot. materiały prasowe / Kazar

Fot. materiały prasowe

Fot. materiały prasowe / Kazar

Fot. materiały prasowe / Kazar

Artykuł powstał we współpracy z marką Kazar.

Szczęśliwy mąż i ojciec, para zakochanych, rozżalony singiel i pewna siebie singielka to prawdziwi bohaterowie nowej kampanii wizerunkowej marki Kazar . Wszyscy zostali poproszeni o odpowiedź na jedno, to samo pytanie: czym dla Ciebie jest miłość.Intymne, kameralne ujęcia w połączeniu ze szczerymi i prawdziwymi opowieściami bohaterów skłonią was do samowolnej refleksji nad sensem tego najbardziej złożonego z uczuć i nad rolą jaką w waszym życiu miłość odgrywa.Co ciekawe, historie te nie są opowieścią w stylu romantycznych filmów o miłości czy schematycznych spotów reklamowych – nie ma tu miejsca na jednowymiarowość ani przesadną słodycz. Przeciwnie – koncentrują się na szerokim spektrum i prowokują swoją głębią.Najbardziej charakterystyczną postacią kampanii jest 31-letni Maciej, który otwarcie przyznaje, że w tym konkretnym momencie romantyczna miłość nie ma dla niego racji bytu. Został porzucony i nie ukrywa, że to doświadczenie jeszcze długo będzie miało wpływ na to, kogo i jak blisko wpuści do swojego życia.Z opowieści Maćka bije rozgoryczenie, ból i smutek. Odsłanianie tak wrażliwych uczuć w kampaniach lifestylowych to rzadkość.Kolejna bohaterka kampanii, w przeciwieństwie do Maćka, decyzję o samotnym życiu w pojedynkę podjęła w sposób dojrzały i świadomy. Potrafi czerpać ze swojej niezależności oraz wolności siłę i radość, nie ukrywając jednocześnie, że nawet najbardziej wygodne życie, kariera zawodowa czy satysfakcja nie mogłyby stanowić w pełni substytutu dla prawdziwej miłości i dobrego związku.Całkowicie odmienna jest z kolei historia czterdziestoletniego Arka, który podkreśla, że „miłość do praca każdego dnia” - zarówno nad związkiem, jak i nad samym sobą. W jego życiu są trzy miłości – żona, córka i sport, a „wszystkie wymagają poświęceń”.Zaangażowanie, umiejętność aktywnego słuchania a także zawierania kompromisów są według niego kluczem do długotrwałego, szczęśliwego i spełnionego związku.Ostatni bohaterowie kampanii to Luiza oraz Tomek, którzy w związku są od czterech lat. Mimo różnicy wieku oraz odmiennych temperamentów bardzo silnie się uzupełniają. Ich opowieść krąży wokół partnerstwa, namiętności i wzajemnego przyciągania.Wszystkie filmy z bohaterami kampanii można obejrzeć na stronie www.kazar.com Kampania wizerunkowa Kazar, nie przedstawia kompletnego i pełnego obrazu miłości, a jedynie pewien wycinek prawdy. Czy jednak możliwe jest wyczerpanie tematu? Każdy z nas ma własne doświadczenia, własną historię, która nas determinuje i która warunkuje postrzeganie i odczuwanie przez nas miłości.Kampania nie ma jednak na celu jedynie opowiadać. Ambicją marki jest nakłonić odbiorcę do refleksji, a także do dyskusji. Z tego też względu, marka postanowiła zorganizować konkurs , w którym zadaje pytanie, które pada w kampanii.A czym dla Ciebie jest miłość?