22 lata współpracy z Festiwalem Filmowym Cannes. Z tej okazji legendarna marka rusza ze specjalną kampanią

Lore’al Paris świętuje 22. rocznicę współpracy z festiwalem filmowym w Cannes. Z tej okazji legendarna marka kosmetyków przygotowała kampanię "Kobiety w roli głównej". Na zdjęciu ambasadorka L’Oréal Paris - Grażyna Torbicka • Materiały prasowe

L’Oréal Paris

Kampania "Kobiety w roli głównej" ma być przestrzenią do dyskusji z gwiazdami wielkiego ekranu o społecznej i zawodowej roli kobiet • Materiały prasowe

16 kwietnia 2019 roku zabytkowe wnętrza Zamku Ujazdowskiego na jeden dzień zamieniły się w prawdziwą enklawę kobiecości. Tej na wielkim ekranie i tej codziennej, łączącej wszystkie kobiety. L’Oréal Paris, celebrując 22. rok współpracy z Festiwalem Filmowym Cannes i inaugurując kampanię KOBIETY W ROLI GŁÓWNEJ, zaaranżował przestrzeń wydarzenia w sposób umożliwiający zaproszonym gościom doświadczenie najważniejszych wartości marki.Od ponad 100 lat marka L’Oréal Paris tworzy kosmetyki z myślą o kobietach, które wierzą w siebie i kreują własne życie, nie poddając się wyznacznikom społecznym. Ten przekaz najlepiej obrazuje hasło reklamowe „Ponieważ jestem tego warta”. Choć powstało ponad 40 lat temu na potrzeby kampanii reklamowej, nadal niezmiennie nie traci na swojej aktualności. Marka dostosowuje swój przekaz do zmieniających się potrzeb kobiet na całym świecie. Stawia za cel inspirowanie i wspieranie kobiet w dążeniu do ich samorealizacji. Nie ważne w jakiej roli (życiowej czy filmowej) przychodzi im występować.L’Oréal Paris pełni rolę Oficjalnego Kreatora Makijażu podczas Festiwalu Filmowego w Cannes już od 22 lat. Tym wydarzeniem marka rozpoczyna celebrowanie kina w kontekście Festiwalu Filmowego w Cannes, bez wątpienia jednego z najważniejszych wydarzeń filmowych świata. Jednak tegoroczna odsłona Festiwalu będzie inna niż poprzednie. Obok czerwonego dywanu i przepięknych kreacji, to kobiecość i rola kobiet w społeczeństwie staną się kluczowymi tematami.Goście konferencji, mogli poczuć się jak podczas Festiwalu Filmowego w Cannes, chodząc po czerwonym dywanie. Część oficjalną otworzyło wystąpienie Katarzyny Chaber - Osińskiej (Communication Director CPD Poland & Baltic HUB L’Oréal Polska), która opowiedziała o idei kampanii KOBIETY W ROLI GŁÓWNEJ, czyli nowej odsłonie przestrzeni do dyskusji z gwiazdami wielkiego ekranu o społecznej i zawodowej roli kobiet. Początek eventu stał się także momentem oficjalnego przedstawienia reprezentacji L’Oréal Polska na tegorocznym Festiwalu: Grażyna Torbicka (Ambasadorka L’Oréal Polska), Aga Wilk (Make Up Artist L’Oréal Polska) i Magdalena Kanoniak, Influenserka i Youtuberka Radzka Radzi.Kulminacyjnym punktem wydarzenia było wystąpienie Grażyny Torbickiej, „Cannes jest kobietą”, połączone z projekcją filmu stworzonego we współpracy z dziennikarkami oraz panel dyskusyjny na temat roli kobiety w społeczeństwie oraz roli mediów w kontekście tego ważnego tematu. W panelu wzięły udział Monika Stukonis – Redaktor Naczelna magazynu PANI, Anna Zejdler – Redaktor Naczelna magazynu GALA, Aneta Wikariak – Redaktor Naczelna magazynu PARTY Życie Gwiazd, Flesz Gwiazdy i Styl oraz Party.pl, Wizaż.pl, Ewa Wieczorek – Redaktor Naczelna magazynu WYSOKIE OBCASY, Hanna Rydlewska – Dyrektor Działu Digital & Szefowa Działu Reportażu VOGUE.PL.Zaproszeni goście aktywnie korzystali z przygotowanych stref: Beauty Backstage, dopasowując makijaż do swojej osobowości oraz Cinema Zone, poznając historię Festiwalu Filmowego w Cannes w pigułce, by na koniec, w niezwykle symbolicznym geście, napisać czerwonymi szminkami na lustrach swoje manifesty kobiecości.16 kwietnia 2019 roku zostało uruchomione biuro prasowe L’ORÉAL PARIS x CANNES prowadzone przez agencję Platinium Cast.