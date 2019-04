Rave, romantyzm i retro w jednej kolekcji. Reserved przedstawia propozycje na lato

Nowa kolekcja Reserved zaskakuje nietypowymi połączeniami stylów • Fot. materiały prasowe

etro i romantyzm w jednym. Etniczna nomadka i boho globtrotter zakorzenieni w otaczającej pop kulturze to bohaterowie najnowszego letniego lookbooka Reserved.Plenery marokańskich bezdroży są nie tylko świetnym tłem dla kampanii, ale także inspiracją letniej kolekcji marki. Punktem wyjścia stał się klimat beztroskiej sielanki, jednak nie w typowym wydaniu, bo unowocześnionym stylem techno festiwali z lat 90.Jak przystało na Reserved całość przesycona jest wielokulturowymi motywami, dlatego w kolekcji doszukać się można wzorców zaciągniętych z orientu, odniesień do etno i stylu rodem z Bałkanów. Czerpanie z tradycji różnych cywilizacji to obecnie silna światowa tendencja w modzie i w popkulturze, której hołduje także Reserved. A wszystko jak najbliżej natury.W letniej, damskiej kolekcji główną rolę grają sukienki. Wyróżniają się te koronkowe, romantyczne oraz ażurowe, przypominające sieć rybacką. Z siatek w różnym wydaniu projektanci Reserved szyją także spódnice. Mocnym akcentem są też sukienki zdobione falbanami w stylu flamenco i dopasowane tuniki w pasy.Do stylu festiwalowego nawiązują motywy wzoru tie die, który lata temu narodził się w Kalifornii. Z kolei bluzki i szerokie spodnie w kolorze miedzi wyglądają wprost jak z wąskich uliczek targów w Marakeszu.Minimalistkom do gustu przypadną koronkowe bluzki w wiktoriańskim stylu z baskinką, prosty lniany trencz czy asymetryczny sweter z jednym rękawem. Skórzane saszetki na szyję, mini koszyki i worki to idealne uzupełnienie na wskroś nomadzkiej kolekcji.Tematem przewodnim męskiej linii Reserved są wygodne, oversize’owe fasony. Garnitury w przybrudzonych kolorach lub barwach ziemi mają prosty, jednorzędowy krój i zestawiane są z sandałami.Ważnym motywem w tym sezonie stają się wzory. Te w stylu retro zdobią przede wszystkim lejące koszule, które dla kontrastu zestawiono z szerokimi szortami. Lniane góry w męskiej letniej kolekcji Reserved łączone są z bermudami w pasy tworząc iście nomadzki look.Marynarki w kolorze khaki i wiatrówki z kapturem nawiązują do stylu safari. Tak jak w damskiej linii tu także pojawiają się printy typu tie die, przede wszystkim na T-shirtach rodem z Coachelli. Na dodatek? Atrybuty podróżnika, czyli rybackie kapelusze, worki XXL i oversize’owe torby na ramię, które nadają całości globtroterski charakter.Styl rave rodem z techno festiwali z lat 90., kolory pustyni, klimat Sawanny. Ten miks składa się na eklektyczną, przesyconą klimatem letniej idylli kolekcję Reserved, która sprawdzi się tak w wakacyjnym kurorcie, dzikiej głuszy jak i w miejskiej dżungli. www.reserved.com