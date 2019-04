Uważasz, że w świecie polskiej mody wieje nudą? Spójrz tylko na nową kolekcję tej stołecznej marki

Podczas najnowszej sesji zdjęciowej w roli modelki wystąpiła Inga Sosna, współwłaścicielka marki • Fot. Marlena Bielińska

eżeli ktokolwiek twierdzi, że polska moda nie ma do zaoferowania niczego naprawdę wyjątkowego, zapewne nie zna firm takich, jak Lofju. Marka z Warszawy zaprezentowała kolekcję wiosna/lato 2019. Ostrzegamy lojalnie: może zdarzyć się tak, że od tych zdjęć nie uda ci się oderwać oczu naprawdę długo.Klimatyczna kamienica przy stołecznej ulicy Koszykowej kryje showroom i atelier rodzimej firmy, której historia sięga roku 2011.Wówczas to Inga Sosna i Dominika Krzewińska, przyjaciółki od lat działające w branży modowej , postanowiły stworzyć własną markę.Na początku chodziło o… stroje dziecięce, z czasem pojawiły się stroje dedykowane kobietom poszukującym ubrań naprawdę wyjątkowych oraz szycie na miarę.Znaki rozpoznawcze Lofju? Wysoka jakość materiałów, wyszukanie i przywiązanie do niebanalnych detali. Słowem rzeczy spektakularne, które pozwalają podkreślić kobiecość przez naprawdę wielkie "K".Wszystko to pod sztandarami motta firmy, głoszącego, że nie ma idealnego wyglądu. Sukienka powinna odzwierciedlać nastrój i osobowość kobiety.Wszystkie powyższe elementy znajdziesz w kolekcji wiosna/lato 2019 , dla której inspiracją był latawiec, czyli symbol spełnionych marzeń.Oto trzydzieści looków, w których rządzą czerń, kobalt, srebrny błysk oraz szampańskie złoto. Akcenty florystyczne, jedwabne satyny, szyfony, cekiny i tiule – jak przystało na Lofju, całość oszałamia różnorodnością materiałów i tekstur oraz ręcznie wykonanymi zdobieniami.Jesteś szykowną indywidualistką, ceniącą rodzime ubrania z wysokiej półki? Ta kolekcja rzuci cię na kolana.