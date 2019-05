Szampon zdrowy jak awokado? Superżywność święci triumfy nie tylko w kuchni, dotarła też do branży kosmetycznej

Piękne włosy i superżywność mają ze sobą wiele wspólnego • Fot. 123rf

esteś osobą żyjącą świadomie, coraz częściej sięgasz po tzw. superżywność – nieprzetworzoną, naturalną i bogatą w składniki odżywcze – która pozwala wzmocnić ciało. Lecz czy wiesz, że w podobny sposób możesz zatroszczyć się o swoje włosy?Oto Hair Superfood, nowa linia kosmetyków do pielęgnacji włosów , które marka Pantene naszpikowała mieszanką aktywnych składników odżywczych. Dzięki temu powstały produkty zapewniające twojej fryzurze zdrowie i siłę, a do tego chroniące ją przed czynnikami środowiskowymi, takimi jak chociażby stres oksydacyjny.Mało tego: są również świetnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniami włosów, które mogą być wynikiem nie tylko promieniowania słonecznego i stylizowania fryzury, lecz nawet uprawiania sportu.Zapomnij o produktach, które jedynie nanoszą składniki odżywcze na powierzchnię włosów – to zdecydowanie za mało. Zdecydowanie lepiej postawić na kosmetyki dostarczające cenne witaminy i minerały naprawdę głęboko, aż do rdzenia włosa.W składzie linii Hair Superfood znajdziesz m. in. prowitaminę B5, lipidy i przeciwutleniacze. Efekt?– Tydzień pielęgnowania włosów za pomocą kosmetyków Hair Superfood dostarcza włosom tak samo dużo mikroelementów, jak ciału codzienne spożywanie połówki awokado – mówi dr Jeni Thomas, główny naukowiec marki Pantene.Do wyboru masz odżywki (szczególnie spodobała się nam jej wersja w piance), szampony (w tym wersję "3 w 1", będącą połączeniem szamponu, odżywki oraz maski do włosów) , serum, maskę i ampułki z olejkiem arganowym (dzięki skoncentrowanej formule kondycjonującej jest w stanie uzdrowić półroczne uszkodzenia w zaledwie minutę).