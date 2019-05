Bądź naturalna, nie przejmuj się opiniami innych! Jessica Mercedes i Maffashion w świetnej kampanii Zalando Beauty

Jessiki Mercedes (po lewej) i Maffashion, czyli dwuosobowy super team Zalando • Fot. mat. prasowe/ Maciej Nowak

P

Fot. mat. prasowe/ Maciej Nowak

Fot. mat. prasowe/ Maciej Nowak

Fot. mat. prasowe/ Maciej Nowak

Fot. mat. prasowe/ Maciej Nowak

onad 10 000 produktów, 250 marek, dwie polskie ambasadorki – oto kampania beauty firmy Zalando. Jessika Mercedes Kirschner i Julia Kuczyńska, uchwycone obiektywem Macieja Nowaka, udowadniają, że makijaż nie powinien przyćmiewać urody, lecz jedynie podkreślać delikatnie naturalne piękno. Lubimy to!Najsłynniejsze w rodzimych influencerek modowych połączyły swe siły już w sierpniu ubiegłego roku, promując ofertę kosmetyczną Zalando , czyli wiodącej w Europie platformy modowej i lifestyle’owej.Wszystko odbywa się pod sztandarami hasła "Wyraź swoje piękno", rozumianego jako eksponowanie własnego stylu oraz osobowości niezależnie od wieku, płci, zasad i upodobań; nie sugerując się oczekiwaniami innych.Oferta Zalando Beauty doskonale pozwala rozwinąć skrzydła w taki właśnie sposób: do wyboru masz całe mnóstwo innowacyjnych produktów do pielęgnacji skóry i włosów, dedykowane zarówno kobietom, jak i mężczyznom.Nowości i klasyki do makijażu , marki popularne, jak i te niszowe (włączając w to produkty wegańskie oraz szczególnie poszukiwane kosmetyki z Korei Południowej), do tego rozmaite akcesoria urodowe.Do wyboru masz ponad ćwierć tysiąca producentów; dosłownie od A do Z (czyli poczynając od firmy A'Pieu, kończąc na marce Zwilling), włączając w to m. in. Estée Lauder, M·A·C, Clinique, L’Oréal Paris, Maybelline oraz Essie.