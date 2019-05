Gratka dla fanek Wesa Andersona. Reserved wypuszcza kampanię inspirowaną jego filmami

Materiał marki Reserved

N

Fot. materiały prasowe

• YouTube / RESERVED

Fot. materiały prasowe

ajnowszy letni lookbook Reserved „Twin Room” przywołuje barwne, symetryczne ujęcia nawiązujące do filmowej twórczości Wesa Andersona.Na pierwszym planie klimat jak ze starych klisz, ciepła kolorystyka pełna pasteli i retro odcieni oraz modne w tym sezonie sylwetki zaczerpnięte z lat siedemdziesiątych. Swoją najnowszą kolekcję Reserved wpisuje w estetykę twórcy filmów „Kochankowie z księżyca” czy „Royal Tenenbaums".Jest to jednak zupełnie nowa historia, choć opowiedziana przez bliźniacze bohaterki, godne następczynie Margot Tenenbaum czy Suzy Bishop.Kolekcja „Twin Room” przywołuje wspomnienie klimatu letniej eskapady sprzed czterech, a nawet pięciu dekad. To powrót do przeszłości bliskiej pocztówkowej sielance. Błękit morza – burzowe niebo, przydrożny zagajnik towarzyszą wakacyjnej podróży samochodem z przegrzaną chłodnicą.Linia składa się z ubrań wygodnych, idealnych zarówno na wakacje, jak i do miasta. Dominują sukienki i spódnice o długości midi lub maxi, a cechą charakterystyczną większości modeli są ozdobne i jednocześnie praktyczne wycięcia i wiązania.Dzięki przemyślanej palecie barw i spójnej formie, „Twin Room” stanowi kapsułę gotową do spakowania do walizki.Oprócz lekkich pastelowych tkanin w kolekcji pojawiają się jednobarwne dzianiny bazowe i wzorzyste modele, które niebanalnie łączą w sobie odcienie jasnego fioletu, żółtego i miodowego. Wszystko jednak zachowuje odpowiednią dla letnich stylizacji subtelność.Kolekcja „Twin Room” Reserved daje pretekst by rozpocząć lato z nową energią. Choć niepozbawione nuty vintage to oryginalne i bardzo na czasie modele, wprowadzają pogodny nastrój w wizję nadchodzących wakacji.