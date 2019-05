IQOS legalny w USA. Według FDA jest realną alternatywą dla papierosów

Fot. Instagram.com/iqos0123

nana z bardzo rygorystycznych procedur amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) podjęła właśnie bezprecedensową decyzję: dopuściła do sprzedaży na terenie Stanów Zjednoczonych pierwsze bezdymne urządzenie elektroniczne, będące alternatywą dla papierosów, czyli wspomnianego IQOS-a. To ogromny krok w stronę ziszczenia się scenariusza, w którym tradycyjne "kopciuchy" znikają całkowicie z powierzchni Ziemi.Audyt FDA trwał dwa lata. W jego trakcie przeprowadzono zarówno badania własne, jak i przeanalizowano wnioski, do których doszli naukowcy z innych części świata. Wniosek: IQOS jest alternatywą dla papierosów, "właściwą dla ochrony zdrowia publicznego", m. in. dlatego, że wytwarza mniej substancji toksycznych niż papierosy.Agencja ds. Żywności i Leków przyjrzała się również kwestii potencjalnego ryzyka tego rodzaju urządzeń dla populacji w odniesieniu do nieletnich oraz osób, które do tej pory nie konsumowały nikotyny.– Dopilnowanie, aby nowe wyroby tytoniowe poddawane były rzetelnej ocenie przedwstępnej, jest kluczowym elementem naszej misji ochrony społeczeństwa , w szczególności młodzieży, oraz ograniczenia chorób i śmierci związanych z tytoniem (…) Obejmuje to sposób, w jaki tego rodzaju produkty mogą wpływać na stosowanie nikotyny i tytoniu przez młodzież, a także możliwość całkowitego zastąpienia nimi tradycyjnych papierosów przez palaczy dorosłych – podkreślił Mitch Zeller z FDA.Amerykańscy specjaliści (bazując m. in. na wynikach badań przeprowadzonych w Japonii oraz Włoszech, wg których osoby niepalące i młodzież rzadko sięgają po IQOS-a) uznali, że grupą docelową są dorośli palacze, chcący zakończyć całkowicie palenie papierosów, wybierając wyłącznie podgrzewacz tytoniu jako źródło nikotyny.Ze wskazaniem na tych drugich, co ułatwia fakt, iż urządzenie owo dostarcza nikotynę w ilości zbliżonej do zwykłych papierosów.Prawdopodobieństwo, że po urządzenie będą sięgać osoby nieletnie bądź nieużywające wcześniej produktów z nikotyną, jest małe.W oficjalnym raporcie zaznaczono, że tego rodzaju produkty nie są wolne od ryzyka, tak więc na terenie Stanów Zjednoczonych – podobnie jak w Polsce – będzie obowiązywał zakaz ich reklamowania, a na opakowaniach muszą znajdować się informacje na temat szkodliwości wyrobów tytoniowych.Jednak wyraźnie podkreślono fakt, iż wytwarzają niższe stężenie niektórych toksyn niż w przypadku papierosów. Na przykład poziom formaldehydu w aerozolu wytwarzanym przez IQOS jest od 66 do 91 proc. niższy niż w przypadku dymu papierosowego.Choć stosowane w IQOS-ach wkłady zawierają tytoń, kluczowy jest tutaj fakt, iż zostaje on jedynie podgrzany do ok. 350 °C, wydzielając aerozol zawierający nikotynę zamiast dymu.Nie dochodzi do procesu spalania (w przypadku tradycyjnego papierosa odbywa się to w temperaturze 800-900 °C), w którym uwalnia się większość składników toksycznych oraz kancerogennych.Gwoli formalności: według różnych szacunków dym papierosowy zawiera od 4 do 7 tysięcy związków chemicznych, z których 40 stanowią substancje rakotwórcze.Zdaniem naukowców z Japonii, których badania uwzględniła amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków, wyeliminowanie ich może zmniejszać ryzyko przedwczesnego zgonu o nawet 90 proc. w porównaniu do wpływu dymu papierosowego.Na polskiej ziemi badania dotyczące produktu firmy Philip Morris International prowadził chociażby Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, uznając, iż wytwarzany przez IQOS aerozol w znacznym stopniu ogranicza stan zapalny w komórkach ludzkich oraz stres mitochondrialny, czyli jedne z głównych efektów, które towarzyszą puszczeniu tradycyjnego "dymka".Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na naszej planecie żyje ok. miliarda palaczy, z których siedem milionów co roku umiera na choroby związane z ich nałogiem – od nowotworów, po problemy z układem krążenia i oddechowym.Ta sama organizacja szacuje, że w przeciągu najbliższych 6 lat liczba palaczy utrzyma się na podobnym poziomie.W Polsce (bazując na danych Ministerstwa Zdrowia) mówimy o dziewięciu milionach palaczy oraz niemal siedemdziesięciu tysiącach podobnych zgonów rocznie.Oczywiście w przypadku Stanów Zjednoczonych chodzi o liczby znacznie większe: wg Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), czyli agencji rządu federalnego, wchodzącej w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, papierosy pali niemal 40 milionów dorosłych obywateli tego kraju.Tendencje są jednak (umiarkowanie) optymistyczne: ta sama agencja informuje, iż w roku 2016 po papierosy sięgało 15,5 proc. Amerykanów po 18. roku życia, podczas gdy 11 lat wcześniej było to 20,9 proc.Do tego zwiększa się chęć rzucenia papierosów – o ile w roku 2005 próbowało tego dokonać 50,8 proc. palaczy, to w dwa lata temu było to już 59 proc. Zezwolenie na sprzedaż bezdymnych alternatyw ma być przyczynkiem do znaczącej poprawy sytuacji.W tym momencie IQOS jest sprzedawany na niemal 50 rynkach, święcąc triumfy zwłaszcza w Japonii, gdzie jego udział w rynku tytoniowym wynosi już niemal 20 proc.Według firmy Philip Morris International codziennie 10 tysięcy dorosłych palaczy podejmuje decyzję zastąpienia papierosów taką właśnie alternatywą. Obecnie mówimy już o siedmiu milionach dorosłych użytkowników, którzy zrezygnowali z papierosów na rzecz IQOS, a celem jest 40 milionów za sześć lat.Mające siedzibę w Nowym Jorku przedsiębiorstwo rozwija program redukcji szkód wywołanych przez tytoń (Tobacco Harm Reduction), który w długofalowej perspektywie ma doprowadzić do całkowitego zniknięcia z rynku papierosów tradycyjnych i zastąpienie ich produktami bezdymnymi.Scenariusz idealny? Oczywiście nie, w zdrowotnej utopii ludzkość zrezygnowałaby z nikotyny przyjmowanej w jakiejkolwiek postaci. Jednak decyzje takie, jak ta podjęta przez FDA mogą być najsensowniejszym z kompromisów podczas poszukiwania alternatyw dla papierosów, czyli wyboru mniejszego zła.