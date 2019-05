Dzień Matki last minute. Uważasz (słusznie), że kwiatek to za mało? Podaruj mamie piękny zegarek

Fot. Cartier

ieważne, jakim budżetem dysponujesz. Nieistotne, czy twoja mama preferuje zegarki stonowane stylistycznie, czy bardziej oryginalne. Poniżej znajdziesz najciekawsze propozycje rynkowe, z których każdy będzie naprawdę wyjątkowym prezentem na lata.

Bardzo kobieca propozycja od szwajcarskiej firmy Swatch, dedykowana paniom kochającym subtelne zegarki biżuteryjne. Całość wykonano ze stali szlachetnej, kopertę o średnicy 25 mm zwieńcza hesalitowe szkiełko. Wodoszczelny do 30 metrów.Cena: 380 złZegarek z 32-milimetrową kopertą ze stali szlachetnej, utrzymany w uniwersalnej i ponadczasowej beżowej kolorystyce. Producent deklaruje wodoodporność na poziomie 50 metrów. Szukasz dla swojej mamy czasomierza, w którym elementy retro połączono ze szczyptą stylistycznej nowoczesnesności? Dobry wybór.Cena: 499 złJeżeli chodzi o technikalia: oto stalowa bransoleta i koperta o średnicy 32 milimetrów, pokryte różowym złotem (od jakiegoś czasu bardzo modnym w świecie zegarków), mineralne szkiełko oraz 50 metrów wodoszczelności. Tarcza została pokryta kryształkami Swarovskiego, dzięki czemu twoja rodzicielka będzie mogła zabłysnąć. Dosłownie.Cena: 659 złTen zegarek wyekwipowany został w kwarcowy mechanizm ze wskaźnikami zużycia baterii oraz faz księżyca. Ta druga z owych funkcji może pełnić nie tylko funkcję dekoracyjno–romantyczną, posiada również walory praktyczne.



Twoja mama doceni je, jeżeli jest pasjonatką ogrodnictwa, przecież fazy naszego satelity wpływają na wegetację roślin. Pozłacana koperta ma 30 mm, wodoszczelność wynosi 30 metrów, natomiast szkiełko jest szafirowe, z antyrefleksem.

Cena: 1280 zł

Ta elegancka propozycja od firmy z Saignelégier (szwajcarska Jura) to stal szlachetna, szafirowe szkiełko z antyrefleksem oraz 30-metrowa wodoszczelność. W kopercie mierzącej 30 milimetrów średnicy osadzono niebieską tarczę, ozdobioną ośmioma brylantami o masie 0,04 karata.Cena: 3 590 złArcydzieło marki, która cieszy się wielką estymą zarówno w świecie jubilerstwa, jak i zegarmistrzostwa. Ów kwarcowy czasomierz jest damską wersją jednego z najbardziej kultowych czasomierzy w historii: modelu Tank, którego historia sięga roku 1916. Koperta ma wymiary 31 x 24,4 milimetra i jest wodoszczelna do 30 metrów, szkiełko to oczywiście syntetyczny szafir.Cena: 11 180 złOszałamiająca, niebanalna propozycja z naprawdę wysokiej półki , czyli zegarek wyposażony w mechanizm automatyczny (to kaliber Elite 681 z 50-godzinną rezerwą chodu), którego pracę można podziwiać przez transparentny dekiel (szafirowy, podobnie jak szkiełko na górze). Stalowa koperta ma 33 milimetry średnicy, konstrukcja posiada 30-metrową wodoszczelność.Cena: 32 920 zł