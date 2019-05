Chcesz zobaczyć prawdziwą twarz współczesnego feminizmu? Oto wyjątkowy projekt fotograficzny

Agata Buzek, czyli główna modelka w tym projekcie • Fot.: Maksymilian Ławrynowicz

K

Modelka Helena Norowicz • Fot. Maksymilian Ławrynowicz

Aktorka i piosenkarka Anna Czartoryska-Niemczycka • Fot. Maksymilian Ławrynowicz

Aktorka Aleksandra Kisio • Fot. Maksymilian Ławrynowicz

olejna odsłona cyklu "Projekt Kobiety", za którym stoi fotograf Maksymilian Ławrynowicz, już w toku. Chcesz zobaczyć, jak piękny jest współczesny feminizm? Nie możesz przegapić tej okazji.Oto czwarta edycja projektu, którego początki sięgają roku 2011. Wówczas to Ławrynowicz, pochodzący ze Stargardu Szczecińskiego, a zamieszkały w Warszawie artysta, postanowił wyrazić swą fascynację kobietami zarazem pięknymi, jak i silnymi oraz nietuzinkowymi.W ten sposób próbuje dokonać rzeczy niemożliwej, czyli zrozumienia ich zmienności, nieprzewidywalności, inteligencji oraz tajemniczej energii.– Naszym celem jest propagowanie kobiecej siły, która kryje się we wrażliwości, empatii i subtelności. W ramach działań artystycznych pokazujemy, czym powinien być współczesny feminizm . Głośno mówimy, że prawdziwa kobieta nie wstydzi się być sobą i nie musi stać się lustrzanym odbiciem mężczyzny, by czuć się spełnioną – mówi Zofia Ławrynowicz, przewodnicząca rady fundacji artystycznej "Projekt Kobiety".Bardzo ważnymi elementami owej misji ma być również przypomnienie, iż bycie przedstawicielką płci pięknej to przywilej, z którego powinno się korzystać w całej okazałości, a także przywrócenie wiary w to, że panie mogą osiągać pełną niezależność, zachowując jednocześnie klasę i delikatność.Zapraszamy w podróż do świata autentycznych emocji, których tym razem nie przykrywają bogate stylizacje i mocny makijaż – fotograf postanowił, iż jego bohaterki zostaną sportretowane w sposób możliwie naturalny , bez masek z pudru, szminek i podkładów.Twarzą tegorocznej wystawy została aktorka Agata Buzek, do pozostałych zdjęć zapozowały m. in. Helena Norowicz, Anna Czartoryska-Niemczycka oraz Aleksandra Kisio."Projekt Kobiety" to łącznie 30 portretów fotograficznych, którym towarzyszą pokazy etiud filmowych. Do końca maja ekspozycja dostępna jest w stołecznej Hali Koszyki , wraz z początkiem czerwca przenosi się do Galerii Przy Teatrze