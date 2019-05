Wygoda i styl Made in Poland. Jurorka Top Model stworzyła markę obuwia, jakiej jeszcze nie było

Kasia Sokołowska, czyli dziewczyna i rozważna, i romantyczna • Fot. mat. prasowe

asia Sokołowska, uznana reżyserka pokazów mody i jurorka programu "Top Model", od lat darzy wielką miłością piękne buty. Dziś owo uczucie zostało odwzajemnione. Oto Emeralds and Crocodiles, czyli autorska marka obuwia, której nazwa powstała na bazie inspiracji pewną bohaterką filmową. Zapraszamy w podróż do miejskiej dżungli.– Kocham szpilki. Poprawiają mi nastrój. Są moi terapeutą i bronią zarazem, ale stawiam na komfort. Stąd koncept marki. Szpilki i baletki. Zawsze w komplecie – deklaruje Kasia, wyjaśniając, do kogo kieruje swoją kolekcję.Jesteś dziewczyną nowoczesną, spontaniczną i pełną energii, która kocha wyzwania i niczego nie udaje? Gustujesz w obuwiu zarazem stylowym, jak i naprawdę wygodnym? Oto coś w sam raz dla ciebie.Twórczyni Emeralds and Crocodiles wspomina, że wszystko zaczęło się od pewnej sytuacji, którą zna niemal każda kobieta: gdy po całym dniu spędzonym w szpilkach zaczęła marzyć o komfortowych baletkach, okazało się, iż te, które ma w samochodzie, w ogóle nie pasują do stroju, który ma na sobie.Wówczas narodziła się idea tworzenia szpilek i baletek w identycznym stylu. Pomysł ów Kasia dopracowywała przez trzy lata – po drodze mierząc się z mnóstwem problemów m. in. natury technicznej – aby dziś zaprezentować Polkom swoje dzieło.Dodajmy, że chodzi tutaj o produkty dopracowane w najmniejszych szczegółach: za bazę służy tutaj specjalne kopyto szewskie, zaprojektowane i wykonane we Włoszech, natomiast za wyjątkową jakość każdej pary obuwia odpowiadają najlepsi polscy rzemieślnicy, wytwarzający je ręcznie ze starannie wyselekcjonowanych skór naturalnych, pochodzących z południowych Włoch.Wisienkami na torcie są certyfikowane kryształy Swarovskiego w kolorze szmaragdu, wkomponowane subtelnie w skórzane podeszwy.Jesteś ciekawa, skąd wzięła się nazwa marki? Otóż jest to hołd dla kultowego filmu "Miłość, szmaragd i krokodyl" z roku 1984, a mówiąc precyzyjniej Joan Wilder (zagranej przez Kathleen Turner), czyli jednej z ulubionych postaci filmowych Kasi O ile owa poczytna autorka romansów musi stawiać czoła niebezpiecznym przygodom w dżungli tropikalnej, to założycielka Emeralds and Crocodiles na codzień mierzy się dzielnie z... dżunglą miejską. Masz podobnie? A więc wiadomo już, co powinnaś założyć na stopy.Każde pudełko zawiera parę szpilek oraz balerinek, dopasowanych do siebie pod względem kolorystycznym, tak więc zmieniaj je w zależności od potrzeb, nie martwiąc się o to, że obuwie nie będzie pasowało do stylizacji, którą masz na sobie.