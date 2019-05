Oto wielka nadzieja mody polskiej! Ten student z Łodzi wygrał właśnie prestiżowy konkurs

Pokaz zwycięskiej kolekcji • Fot. mat. prasowe

Joanna Horodyńska podczas finału konkursu FDA 2019 • Fot. mat. prasowe

Część pokazu kolekcji Adriana Krupy • Fot. mat. prasowe

Kolejna z propozycji, które zadecydowały o zwycięstwie • Fot. mat. prasowe

Od lewej: Agnieszka Ścibior, Dorota Soszyńska, Adrian Krupa, Joanna Sokołowska-Pronobis i Magda Burgiel • Fot. mat. prasowe

onkurs Fashion Designer Awards 2019 już za nami. Zwyciężył Adrian Krupa, młody projektant z Łodzi. Co okazało się jego przepisem na sukces?– Niezwykle doceniam te spotkania z młodymi twórcami, które zapewnia mi jurorowanie w FDA. To bardzo kreatywna materia, bez której nie mogłabym funkcjonować. Cieszę się, że znowu mogę brać udział w tym konkursie jako jurorka i mogę tym młodym projektantom w jakiś sposób oddać część siebie i służyć im radą – mówi Joanna Horodyńska, stylistka i komentatorka mody, zasiadająca w kapitule konkursu, który w tym roku odbywał się pod sztandarami hasła "Be Italian, Be Glamour" – Od wielu lat pracuję z włoskimi markami i jest masa rzeczy związanych z tym krajem, które mnie inspirują. Tamtejsza moda charakteryzuje się podejściem "too much", modne Włoszki słyną z przepychu i luksusu, uwielbiam to – podkreśla Dawid Woliński, również zasiadający w jury FDA miłośnik tego właśnie stylu życia, reperezentującego radość i wieczne słońce.Podczas finału tegorocznej, dziesiątej już edycji pierwsze miejsce zajęła kolekcja, która zdecydowanie może kojarzyć się z modą rozumianą na sposób włoski: odważną, wizjonerską i wykraczającą daleko poza ramy współczesnego myślenia o modzie.Jej autor, Adrian Krupa, postawił na asymetrię, geometryczne konstrukcje, brokatowe dzianiny oraz nietuzinkowe dodatki, otrzymując efekt iście teatralnych kostiumów rodem z karnawału w Wenecji.W ramach zwycięstwa ten student łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych zdobył m. in. 20 000 zł, staż w atelier włoskiej projektantki Franceski Liberatore, stypendium na uczelni wyższej Viamoda, wyjazd do Mediolanu na targi White Milano oraz na paryską imprezę Premier Vision.Wyróżnienia otrzymały także kolekcje Manueli Koreckiej i Magdaleny Czamary.