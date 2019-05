Nadchodzi nowy trend w świecie fitnessu. Możesz spełnić dziecięce marzenie i poczuć się jak baletnica

W Balance studio w Warszawie każda kobieta, bez względu na wiek, może spełnić dziecięce marzenie o byciu baletnicą • Fot. Facebook/ Balance studio

W

iele dorosłych dziś kobiet marzyło o zostaniu baletnicą, ale nigdy nie miało okazji albo czasu spróbować swoich sił w tej dziedzinie. Choć kiedyś treningi były zarezerwowane jedynie dla dzieci i bardzo młodych dziewczyn, od jakiegoś czasu możemy zaobserwować pojawianie się miejsc, które oferują zajęcia baletu dla każdego, bez względu na wiek. Jedno z nich powstało właśnie w Warszawie.

We wnętrzach warszawskiego studia jest bardzo dziewczęco • Fot. Balance studio

Do Balance studio dostać się możemy przez niepozorną klatkę kamienicy przy Mokotowskiej. Zupełnie zwyczajne i proste drzwi wejściowe nie zapowiadają tego, co zobaczymy w środku. Tymczasem tam otwiera się przed odwiedzającymi delikatny świat baletu i pastelowego designu, z przepięknym widokiem na stolicę.Miejsce zostało założone przez pochodzącą z Niemiec Brittę Hardick. Kobieta pracowała w Paryżu jako prawnik i - mimo długich godzin pracy - starała się zawsze znaleźć czas na trening, niekoniecznie klasyczny.



– Zanim zostałam prawnikiem trenowałam balet i inne style taneczne.Jestem też certyfikowanym instruktorem jogi. Kiedy zaczęłam pracę w firmie prawniczej, zaczęło brakować mi czasu na treningi. Nie chciałam spędzać mojego, dosyć ograniczonego, wolnego czasu na siłowni, a regularne uczęszczanie na zajęcia taneczne było w zasadzie niemożliwe - opowiada Britta Hardick.



Britta Hardeck to założycielka warszawskiego studia, pozwalającego kobietom w każdym wieku spróbować baletu • Fot. Balance studio

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani tancerze i instruktorzy fitness, do których możemy mieć zaufanie • Fot. Balance studio

Podczas zajęć czeka nas także mały stretching • Fot. Balance studio

Paradoksalnie, właśnie dzięki temu ograniczonemu czasowi, dziewczyna zaczęła odkrywać inne rodzaje treningu i zajęcia fitness inspirowane baletem. Okazało się, że poza tym, że pozwalają utrzymać formę, są również bardzo kobiece.Po paryskich doświadczeniach Britta przeprowadziła się do Warszawy, gdzie urodziła syna. Kontynuowała nowo odkryte ćwiczenia w domu, jednak brakowało jej miejsca, gdzie mogłaby robić to pod okiem profesjonalisty. Jak sama twierdzi, do stworzenia własnego studia zainspirowała ją przedsiębiorcza atmosfera, panująca w mieście. Udało jej się znaleźć wymarzony lokal i odpowiednich trenerów.– W studiu pracują profesjonalne tancerki, oraz trenerki fitness z pewnym doświadczeniem w tańcu. Pilates z kolei prowadzą dedykowane ku temu instruktorki – mówi Britta. – Wszyscy długo pracowaliśmy nad stworzeniem programów treningów i jestem niesamowicie szczęśliwa i dumna, że stworzyliśmy tak świetną ekipę– dodaje.Zajęcia dedykowane są kobietom w każdym wieku, bez względu na ich umiejętności i dotychczasowe doświadczenie taneczne. Małe grupy pozwalają każdej uczestniczce poczuć się swobodnie i stosunkowo szybko uczyć się poszczególnych technik.Nauczymy się tutaj klasycznych technik baletowych, ale również ćwiczeń przy drążku zwanych "barre". Do tego elementy pilatesu, jogi i rozciąganie. Brzmi to dość spokojnie, ale zapewniam - zakwasy następnego dnia gwarantowane! Mimo że ćwiczenia nie są tak intensywne, jak te na siłowni, to mięśnie pracują bardzo mocno.Przyznam jednak, że - choć następnego dnia wszystko mnie bolało - na samych zajęciach było bardzo zabawnie i to fajny sposób na spędzenie czasu zarówno samej, jak i z przyjaciółką.Otwarta atmosfera sprawiała, że nawet, gdy nic nie szło tak jak powinno, nogi się plątały, a sił brakowało, nie było czuć skrępowania. Dla mnie, jako prawdopodobnie największej antyfanki siłowni , to idealne wyjście.Możemy wybrać trening bardziej lub mniej intensywny, w zależności od tego, jakie tempo ćwiczeń nam odpowiada. Warto wspomnieć, że wszystkie zajęcia zostały zaprojektowane we współpracy ze specjalistami, zatem możemy być spokojne, że są dla nas bezpieczne.Zajęcia Ballet Shape, podczas których ćwiczymy do muzyki klasycznej, przypominają lekcje standardowego baletu . Ballet Burn to z kolei opcja bardziej dynamiczna, podczas której taneczny trening wykonujemy do współczesnych utworów.Zajęcia przy drążku, inspirowane baletem, to rosnący na świecie trend fitness, w którym zakochała się już niejedna gwiazda. To ciekawa alternatywa dla siłowni i trening, który pozwala nam poczuć się kobieco, a przy tym spełnić marzenia z dzieciństwa. W oczach małej dziewczynki baletnica była delikatną kobietą poruszającą się z wyjątkową gracją - i tego, poza ćwiczeniami, również możemy się tu nauczyć.Balance Studio znajduje się przy ulicy Mokotowskiej 55/23 w Warszawie. Koszt pojedynczych zajęć to 80 zł. Karnet na cztery wejścia kosztuje 300 zł, a na osiem - 580 zł.