Zapomnij o pad thai i curry, teraz króluje bibimbap i kimchi. Polacy pokochali koreańską kuchnię

Dania kuchni koreańskiej cieszą się w Polsce coraz większą popularnością • Fot. Pixabay

uchnia azjatycka to od lat jeden z ukochanych smaków Polaków. Zaczęło się od "chińczyków" z ulicznych barów. Potem przyszedł czas na restauracje - chińskie, tajskie, japońskie, aż w końcu - koreańskie. To właśnie te ostatnie od kilku miesięcy święcą triumfy zarówno w Warszawie, jak i całej Polsce. Dlaczego tak lubimy tę kuchnię?

O ile z wieloma restauracjami azjatyckimi Polacy w większych miastach już się "oswoili", gdyż można je spotkać w zasadzie na każdym kroku, to jednak kuchnia koreańska wciąż - mimo rosnącej popularności - wydaje się dosyć egzotyczna. Może właśnie dlatego, że lubimy próbować tego, co jeszcze nieznane. Czym charakteryzuje się ta kuchnia?



– Kuchnia koreańska słynie ze zdrowych i dobrej jakości produktów, mających dość wyraziste smaki – tłumaczy mi Linh Nguyen, szefowa restauracji Koreanka w Warszawie. – Składniki są też kolorowe, więc nawet ich przypadkowe ułożenie sprawia, że dania wyglądają bardzo apetycznie, ale i bardzo instagramowo – dodaje z uśmiechem.



Bibimbap w restauracji Koreanka, orzy ul. Koszykowej w Warszawie • Fot.Facebook/ KoreankaKoszykowa

Filip, podróżnik i bloger, prowadzący stronę "Głodny Świata" Kimchi to nie wszystko, bo Koreańczycy kiszą i fermentują dużo innych rzeczy – to sposób na zabezpieczenie żywności, ale też wydobycie z niej wartości odżywczych. Poza tym warto spróbować wołowiny bulgogi - w ciemnym, słodkim sosie, klasycznych, tteokbokki - sprężystych klusek ryżowych w pikantnym sosie, bindaetteok - grubego, wysmażonego na złoto omletu z mielonej fasoli mung, obłędnego hotteok - puszystego placuszka posypanego mieszanką brązowego cukru, cynamonu i miodu, usmażonego na złoto, wypełnionego siekanymi orzechami i pestkami oraz soju, koreańskiej wódki, nieodzownego elementu każdego posiłku w Korei Południowej.

Ryż smażony z kimchi w restauracji Yache Korea w Warszawie • Fot Facebook/ yachekorea

Japchae, czyli makaron z manioku, podany z warzywami i wołowiną • Fot. Facebook/ yachekorea

Michał Szponder szef kuchni restauracji Yache Korea Na porcję ryżu układa się koło siebie podsmażone lub zblanszowane warzywa oraz mięso. Z warzyw może być to marchew podsmażona z sosem sojowym, blanszowany szpinak z czosnkiem i olejem sezamowym, piklowana rzodkiew, ogórki świeże, blanszowane kiełki w sosie sojowym. Do tego najpopularniejsza jest cienko krojona smażona marynowana wołowina. Na ryż i warzywa kładzie się też jajko sadzone. Po podaniu zalewa się wszystko pastą gochujjang ( pasta z czerwonej papryki chili, kleistego ryżu, fermentowanej soi i solii miesza - przyp. red.).





Linh mówi, że w ich restauracji jednym z najpopularniejszych dań jest bibimbap. Pod tą tajemniczo brzmiącą nazwą kryje się danie z ryżu z warzywami, wołowiną, jajkiem i pastą z papryczek chilli. Potrawa może być oczywiście serwowana w wersji wegetariańskiej.Kiedy o kuchni koreańskiej rozmawiam z Filipem, podróżnikiem i blogerem, prowadzącym stronę "Głodny Świata" pierwsze hasło, które pada to: kimchi, czyli kiszona kapusta pekińska z czerwoną pastą gochujang, w której poza papryką chili jest fermentowana soja, ryż kleisty i sól.Zdarza się, zwłaszcza w przypadku egzotycznych kuchni, że restauracje starają się dostosować dania, które tworzą do gustu i smaku klientów. Często, chcąc zrobić gościom "lepiej", modyfikują dania tak, że w rezultacie tracą one swój autentyczny, wyrazisty charakter. Jak to wygląda w przypadku kuchni koreańskiej?– Dania koreańskie w renomowanych restauracjach raczej nie są dostosowane czy też zmieniane specjalnie pod gust Polaków. Te miejsca, które są spolszczone nie są wręcz dla nich smaczne i często wypadają z rynku – mówi Linh Nguyen. – Serwujemy jednak mniej bardzo ostrych dań popularnych w Korei, bo te mega pikantne nie do końca smakują Polakom – dodaje.Filip, który podróżował po Korei również zauważa różnice w smakach, często wynikające z prozaicznych powodów, jak choćby niedostępność pewnych składników bądź ich obniżona świeżość, spowodowaną podróżą, jaką muszą przebyć. Wiele produktów importowanych jest przecież z Azji bądź Europy Zachodniej.Bloger podkreśla, że kuchnia koreańska jest bardzo aromatyczna i intensywnie doprawiona – głównie czosnkiem, imbirem, olejem sezamowym, sosem sojowym, pastą sojową daenjang, czerwoną pastą chilli gochujang (to przez nią jedzenie jest intensywnie czerwone) i płatkami chilli gochukaru - i gdy którejś z tych przypraw zabraknie, smak staje się mniej autentyczny.– Co więcej, często jedzenie z Korei Południowej jest wyraziście pikantne, a na nasze rodzime podwórko przychodzi… odchudzone z chilli. Dania są więc dopasowane do szerszej grupy odbiorców, ale tracą swój charakter. A szkoda! – dodaje Filip.Jeśli chcemy spróbować swoich sił w kuchni koreańskiej, nie musi być to wcale bardzo trudne. Choć nazwy dań brzmią egzotycznie, część z nich możemy przygotować samodzielnie w domu, oczywiście mając na uwadze fakt, że możemy napotkać wspomniane wcześniej trudności ze zdobyciem pewnych składników.Jako jedną z potraw, którą możemy przyrządzić w domu Michał Szponder, szef kuchni restauracji Yache Korea, wskazuje na Bibimbap. Jak się dowiaduję nazwa pochodzi z połączenia dwóch słów: bibim (mieszać) i bao (ryż).Filip z kolei stawia na kimchi.– Dla nas, kiszących kapustę od małego , to żadna filozofia: zamiast białej użyjmy pekińskiej, a zamiast kminku - pasty chili. Poza tym w produkcji kimchi jest mnóstwo miejsca na dowolność, bo jest z nim jak z naszym rosołem - każda gospodyni ma swój przepis – tłumczy "Głodny Świata" Filip.Pamiętajmy, że podróżowanie po świecie można zacząć wcale nie opuszczając miasta. Jeśli nie mamy możliwości wyjazdu, korzystajmy z tego, co jest bardziej dostępne. Restauracje, w tym również koreańskie, otwierają nam głowy na nowe smaki i kulturę. Podobnie jak eksperymentowanie we własnej kuchni, które rozwija zmysły i pozwala zaskoczyć gości pomysłowymi daniami. Warto próbować, Hwaiting!**"powodzenia/uda się" w języku koreańskim.