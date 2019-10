Widziałem ostatni film Piotra Woźniak-Staraka. Aż trudno uwierzyć, że to polska produkcja

"Ukryta gra" to zimnowojenny thriller szpiegowski z Billem Pullmanem, Robertem Więckiewiczem i... Pałacem Kultury w rolach głównych • Fot. Krzysztof Wiktor / Watchout Studio

"Ukryta gra" była spełnieniem marzeń Piotra Woźniak-Staraka - międzynarodowym filmem ze światową obsadą. Producent nie dożył niestety momentu premiery i nagrody specjalnej na festiwalu w Gdyni. Po seansie jego ostatniego działa wiem jedno: ambitna wizja została zrealizowana lepiej niż się spodziewałem.

Thriller szpiegowski debiutanta Łukasza Kosmickiego, w całości po angielsku, z gwiazdą "Dnia niepodległości", osadzony w krytycznym punkcie zimnej wojny, gdzie jednym z głównych wątków jest ...turniej szachowy? Chyba każdy po zapowiedziach (o produkcji pisałem tutaj ) miał pewne wątpliwości, czy to się może udać. Nawet jeśli Watchout Studio miało na koncie takie hity jak "Bogowie" i "Sztuka kochania". Teraz można powiedzieć, że "Ukrytą grą" zaliczyli hat-tricka. Można się o tym przekonać w kinach od 8 listopada.



"Czysta matematyka i czysta wódka"

Cytat ze śródtytułu pochodzi z ust głównego bohatera filmu - jest nim genialny matematyk i arcymistrz szachowy Joshua Mansky (Bill Pullman). Amerykanin ma "piękny umysł", ale nie jest w stanie zapanować nad strumieniem myśli. Musi je spowalniać... alkoholem. Mansky pije więc na umór, bo dzięki temu może funkcjonować jak "normalny" człowiek.

Mansky zostaje wytypowany do turnieju szachowego między USA a ZSRR, od którego mogą zależeć losy świata. Brzmi absurdalnie? Film dzieje się w 1962 roku, u szczytu kryzysu kubańskiego , a w czasach zimnej wojny każda forma pokazania swojej przewagi nad wrogiem była pożądana. Dlatego, filmowa historia, choć fikcyjna, jest całkiem prawdopodobna.To jednak nie jest film o szachach, gdzie partyjki byłyby pokazywane z dramatyczną muzyką symfoniczną i zbliżeniami na spocone czoła zawodników. Mecz jest tutaj pretekstem dla niezwykle wciągającej fabuły - "Ukryta gra" to rasowy zimnowojenny thriller szpiegowski, z odpowiednio skrojoną intrygą, (podwójnymi) szpiegami, mikrofilmami, a nawet epizodem z hipnotyzerem. Jednak akcja osadzona jest nie w USA lub ZSRR, ale w Polsce, a konkretnie w Pałacu Kultury i Nauki."Pekin" jest jednym z bohaterów filmu, a jego okazałe wnętrza poznajemy od zupełnie innej strony. O odpowiednio wystylizowaną, doskonałą scenografię zadbał Allan Starski (Oscar za "Listę Schindlera"), a jednym z przewodników jest Robert Więckiewicz. Wciela się w rolę byłego żołnierza Armii Ludowej, a obecnie dumnego posiadacza czerwonej książeczki partyjnej, dyrektora przybytku. Też lubi sobie wypić (Więckiewicz w takich rolach jest bezbłędny), więc z Manskym szybko się zaprzyjaźniają opróżniając kolejne butelki polskiej wódeczki.Polski film różni się od amerykańskiego na pierwszy rzut oka - chodzi przede wszystkim o obraz. Nigdy nie wiadomo, czy to kwestia technologii, liczby klatek na sekundę, czy może operatora kamery. Od razu widać, czy mamy do czynienia z filmem z Hollywoodu, czy też nie. "Ukryta grą" do złudzenia przypomina obraz z Fabryki Snów. Duża w tym zasługa nominowanego do Oscara autora zdjęć Pawła Edelmana.Iluzję pogłębia również obsada i dialogi - zatrudnienie zagranicznych aktorów może i jest mało patriotyczne, ale wygodne, logiczne i przynajmniej nikt nie kaleczy języka. Bill Pullman jako pijany mistrz wypada bardzo przekonująco, ale interesujące kreacje stworzyli też Lotte Verbeek i Aleksey Serebryakov. Różnorodna muzyka, soczysty dźwięk i dynamiczny montaż (nagrodzony na festiwalu w Gdyni) dopinają całość tworząc bardzo dobre kino rozrywkowe z pewnym, dość znaczącym mankamentem.Najbardziej dającą się we znaki wadą filmu jest scenariusz (lub jego adaptacja). Pomysłowy, ale momentami przekombinowany - raz prawie zagotował mi się mózg przy analizie, kto już jest kim i na czym polega ta tytułowa "gra", a jedna ze scen w finale była dla mnie niezrozumiała. To jednak personalne wrażenie - możliwe, że moja czujność została uśpiona przez chwilowe spadki napięcia. Innym widzom mogą nie podejść niektóre, lekko "komiksowe" elementy (jak np. wspomniany hipnotyzer), które z kolei mi przypadły do gustu i przywodziły na myśl stare filmy z Jamesem Bondem, czy teorie spiskowe z lat 60."Ukryta gra" to film, który może mieć problemy ze zrobieniem kariery w USA, gdzie thrillerów szpiegowskich powstaje na pęczki, ale u nas jest "zimnym" powiewem świeżości (i to nie zza oceanu, ale z naszego rodzimego podwórka), który wciąga i napawa dumą. Nagroda specjalna na festiwalu w Gdyni nie została przyznana po to, by uhonorować przedwcześnie zmarłego producenta . Jej uzasadnienie - za "propozycję doskonale zrealizowanego kina gatunkowego" - jest najkrótszą i najlepszą recenzją tego filmu.