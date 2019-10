Aktorka z "13 posterunku" zmieniła zawód. Teraz pomaga ludziom w szpitalu

Aleksandra Woźniak grała rolę policjantki Kasi w słynnym sitcomie "13 posterunek". • Fot. Sergiusz Pęczek / Agencja Gazeta

leksandra Woźniak grała niegdyś sierżant Kasię w "13 posterunku". W mediach od dłuższego czasu było na jej temat cicho. Jak się okazało, 44-latka przerzuciła się na inny zawód. Skończyła psychologię i zajęła się psychoterapią.Zmiana w życiu zawodowym Aleksandry Woźniak wiązała się częściowo także ze zmianą w jej prywatnym życiu. Aktorka przeprowadziła się do męża do Gdańska, tam skończyła studia psychologiczne, a także odbyła staż w szpitalu psychiatrycznym.– Niektórzy pacjenci mają wrażenie, że jestem ich dobrą znajomą. To sprawia, że łatwiej jest im się przede mną otworzyć. Wtedy też zrozumiałam, że dotychczasowa kariera aktorska nie musi być przeszkodą, a nawet może być zasobem w pracy psychoterapeuty – wyznała w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim".Woźniak obawiała się, że popularność przeszkodzi jej w nowym zawodzie. Dlatego do szpitala zakładała specjalne okulary, żeby nikt nie mógł jej rozpoznać.44-latka dodała w rozmowie z gazetą, że nie postawiła "kreski" na aktorstwie . – Jeśli otrzymam jakąś ciekawą rolę, być może ją przyjmę. Ale nie chcę podejmować już stałych zobowiązań, mogących kolidować z psychologią, bo to ona jest moją największą pasją – skwitowała.źródło: "Dziennik Bałtycki"