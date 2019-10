Podczas pogrzebu usłyszeli głos zza grobu. Żałobnicy nie mogli powstrzymać śmiechu

Nagranie rozbawiło uczestników pogrzebu. • Fot. Youtube.com/Keydric

agranie z pogrzebu Shaya Bradleya obiegło cały świat. Były funkcjonariusz Irlandzkiej Obrony Terytorialnej postanowił wyciąć swoim bliskim niezły żart po swojej śmierci. Podczas pochówku rodzina i znajomi byli zaskoczeni słysząc głos zmarłego.Przed śmiercią Bradley poprosił swoją córkę, aby spełniła jego ostatnią wolę. Ta puściła na jego pogrzebie specjalne nagranie. Podczas uroczystości pogrzebowej , gdy trumnę wsadzono już do dołu, żałobnicy usłyszeli wydobywający się zza grobu dźwięk. – Halo, wypuście mnie! To nie są żarty – mówił na nagraniu zmarły.Rodzina i bliscy nie potrafili powstrzymać zarówno łez, jak i śmiechu. – Co za człowiek. Potrafił rozśmieszyć nas , chociaż byliśmy niesamowicie smutni. Takim właśnie był mężczyzną. Wszystko, czego kiedykolwiek chciał to sprawić, żeby ludzie się śmiali – wspomina zmarłego jego wnuczka Chloe Kiernan.Wideo stało się hitem w sieci. Wiele osób przypuszcza, że nagranie zapoczątkuje nową modę podczas ceremonii pogrzebowych.źródło: "The Independent"