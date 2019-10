Uczestniczka Big Brothera wyrzucona z programu w trybie natychmiastowym!

Kasia musiała opuścić Dom Wielkiego Brata • Fot. Instagram / bigbrother.tvn7

Bartosz Świderski

"Big Brotherze" coraz goręcej. Kolejna osoba musiała karnie opuścić program. Tym razem to jedna bliźniaczek, które w Domu Wielkiego Brata robiły dużo szumu – Kasia Strojek. Co się stało?Na początku października "Big Brothera" musiała w trybie natychmiastowym opuścić Ola Balawender , która złamała regulamin. Na opublikowanym nagraniu wyraźnie było widać moment, kiedy namawiała ona widzów do głosowania na Kamila. To wbrew zasadom, bowiem rozmowy o nominacjach, a tym bardziej wpływanie na decyzje widzów, są zakazane.Teraz w jej ślady poszła Kasia Strojek, której siostra bliźniaczka Małgorzata Szmal odpadła już wcześniej. 35-letnia uczestniczka musiała spakować walizkę i wyprowadzić się z Domu Wielkiego Brata. Nie mogła nawet pożegnać się z uczestnikami, którzy byli wtedy w pokoju zabaw. Kasia zostawiła więc dla nich wiadomość. "Usunęli mnie z programu. Całuję mocno" – napisała szminką na lustrze.Co zrobiła Kasia Strojek? Tego na razie nie wiadomo, a wszystko ma wyjaśnić środowy odcinek "Big Brother" w TVN7. Jak jednak zauważa Pudelek, "kobieta notorycznie ignorowała polecenia produkcji, wylegując się całymi godzinami na kanapie, czego nie sposób uznać za ciekawy materiał do telewizji".