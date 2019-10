Edyta Pazura nie wytrzymała. Popłakała się na wizji, gdy padło pytanie o męża

Wspomnienia z początku jej związku są bolesne. • Fot. Instagram/tvnstyle_official

dyta Pazura wystąpiła w programie Magdy Mołek i to tam padło pytanie o początek relacji z jej mężem - Cezarym Pazurą. Żona aktora nie wytrzymała i wybuchła płaczem. Kiedyś jej związek był bardzo krytykowany przez internautów.W programie "W roli głównej" Edyta Pazura miała okazję podzielić się z widzami informacjami o sobie. Kiedy została zapytana przez dziennikarkę o początek znajomości z mężem, nie mogła powstrzymać się od łez. Było to dla niej bolesne wspomnienie. – To są emocjonalne opowieści, które nie są miłe – powiedziała.Jak podkreśliła, żadna 19-latka nie przeżyła tyle, co ona. Wszystko przez ataki prasy, a także internautów, którzy kwestionowali jej związek z Pazurą."Kiedyś wchodziłam do pokoju pełnego ludzi i zastanawiałam się, czy mnie lubią. Dziś, gdy wchodzę do takiego pokoju, zastanawiam się, czy ja ich lubię" – zacytowała Meryl Streep na swoim Instagramie.Przypomnijmy, że Cezary Pazura wziął ślub z 26 lat młodszą Edytą Zając w 2009 roku. Z ich miłości narodziło się troje dzieci: 10-letnia Amelia, 7-letni Antonii Józef oraz mająca roczek Rita.