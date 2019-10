Rubik po raz pierwszy o rozwodzie. Modelka zdradziła, czy jest teraz singielką

Modelka przyznała, że rozstanie było dla niej bolesne. • Fot. Instagram/anja_rubik

nja Rubik nie słynie z opowiadania o swoim prywatnym życiu w mediach. Teraz jednak pokusiła się, aby opowiedzieć w wywiadzie z "Vivą" o rozstaniu z Sashą Knezevicem. – To było dla mnie ogromnie trudne – powiedziała.Przypomnijmy, że Anja Rubik i Sasha Knezevic byli małżeństwiem przez ponad 4 lata. W 2015 roku para ogłosiła, że bierze rozwód. Mówiło się, że powodem ich rozstania było ich odmienne podejście do posiadania dzieci.Po latach od rozstania Rubik skomentowała swój rozwód. – Rozstanie z Saszą było dla mnie ogromnie trudne. Bo kiedy żyliśmy razem, to ja bardzo dużo pracowałam, ale zawsze wracałam tam, gdzie on był. Stworzyliśmy nasz dom – wspomina.– A potem, nagle, znalazłam się w sytuacji, że właściwie mogę zrobić wszystko. To jest oczywiście fantastyczne, ale z drugiej strony w tamtym momencie było też smutne: no tak, nikt mnie nie potrzebuje, nigdzie nie muszę być, nikt na mnie nie czeka – podkreśliła topmodelka W rozmowie z gazetą wyznała również, że obecnie się z kimś spotyka. – Ale jeszcze nie jesteśmy na takim etapie. Więc brakuje mi tego domu, do którego zawsze się wraca, gdziekolwiek jesteś – skwitowała.źródło: "Viva"