Roksana Węgiel opowiedziała o tym, jak traktują ją rówieśnicy. "Niektórzy dziwnie się patrzą"

Artystka nadrabia zaległości w nauce. • Fot. Instagram/roxie_wegiel

Bartosz Świderski

R





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

oksana Węgiel ma 14 lat i - choć jest znana - wciąż musi chodzić do szkoły. Jak na celebrytkę reagują inni uczniowie? Okazuje się, że nastolatka nie ma większych problemów z rówieśnikami.– Trafiłam na bardzo fajną klasę. Wiadomo, że są osoby, które się na mnie dziwnie patrzą, ale generalnie to jest spoko – przyznała w rozmowie z portalem Pomponik.Węgiel zaznaczyła jednak, że są też uczniowie, którzy podchodzą do niej i proszą ją o wspólne zdjęcie. – Nie mogę tam czuć się stu procentowo prywatnie, ale to jest miłe – oceniła Roksana Węgiel Wiadomo, że artystka ma od przyszłego półrocza zacząć indywidualne zajęcia. Teraz nadrabia zaległości w nauce.Przypomnijmy, że gwiazda niedawno zdradziła, że niedługo będzie miała rodzeństwo . – Moja mama mnie zabije, ale tak, będę miała braciszka! Bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać – powiedziała.źródło: Pomponik