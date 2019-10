Mucha znowu spotyka się z Wojewódzkim? Aktorka komentuje doniesienia

Aktorka i dziennikarz rozstali się w 2006 roku. • Fot. Renata Dąbrowska / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

zyżby miłość Kuby Wojewódzkiego i Anny Muchy została na nowo rozbudzona? Co prawda para rozstała się w 2006 roku, jednak zastanawiające okazało się zdjęcie, którym aktorka podzieliła się z fanami. "Są rzeczy, które po prostu nie rdzewieją" – skomentowała 39-latka. Mucha i Wojewódzki zaczęli się ze sobą spotykać w 2003 roku. O ich związku huczały media w całej Polsce. On miał wówczas 40 lat, a ona była od niego młodsza o 17. Wydawało się, że taka różnica wieku nie stanie im na przeszkodzie. Aktorka i kontrowersyjny dziennikarz rozstali się jednak po 3 latach związku. Ponoć poszło o odmienne podejście do zakładania rodziny Teraz 39-latka wrzuciła na Instagram zdjęcie sugerujące, że między nią a gwiazdą TVN znowu iskrzy. "Proszę przy nas nie używać określenia 'stara', bo są rzeczy, które po prostu nie rdzewieją" – dodała w opisie pod fotografią. Anna Mucha skomentowała plotki o ich romansie w wywiadzie z magazynem "Party". – Nie potwierdzam i nie zaprzeczam. (...) Słyszałam, że starsi faceci też lubią mięciutkie kobiety, ale kto by się tam zadawał ze starszymi – powiedziała tajemniczo.źródło: "Party"