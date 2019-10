Siostry Godlewskie pogodziły się. Fani odliczają czas do... kolejnej awantury

Fani czekają na kolejną kłótnię sióstr. • Fot. Instagram/siostrygodlewskie

Bartosz Świderski

E





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

smeralda i Małgorzata Godlewskie znowu są pogodzone. Między siostrami często dochodziło do awantur, które potem kończyły się zakopaniem toporu wojennego. I tym razem dziewczynom udało się dogadać. Na Instagramie pochwaliły się wspólnym zdjęciem."Sztuka życia – to cieszyć się małym szczęściem. Siostrzyczki" – podpisała swój post Esmeralda. Na zdjęciach obie siostry pozują na tle greenscreena. Na jednej z fotografii Esmeralda dała nawet buziaka Małgorzacie Fani celebrytek już odliczają czas do ich następnej kłótni. "Ciekawe, na jak długo będziecie pogodzone" – napisał ironicznie jeden internauta."W takim razie odliczamy, może ustanowicie nowy rekord czasu bycia pogodzonym" – czytamy w komentarzach.Przypomnijmy, że wcześniejszy konflikt wyglądał naprawdę poważnie . Siostry zaczęły bowiem publicznie się szkalować – w nagraniach na Instagramie. Zaczęła Monika (Esmeralda) Godlewska, która w nocy podczas nagrania na żywo wyznała, że "czuła się jak śmieć", "została stworzona przez menadżera" i "nie chce mieć nic wspólnego z Gosią".– Przestała szanować ludzi, a ja nie mogę na to patrzeć. Gosia jest osobą, dla której liczy się tylko ona. W chwili obecnej nie mam zamiaru z nią rozmawiać. Nie będę ukrywać – z YouTube'a zarobiłyśmy dużo pieniędzy, a Gosia nie chciała oddać moich pieniędzy. Nie zadaję się z fałszywymi osobami, dla których liczą się tylko pieniądze. Jej komórki mózgowe przestają istnieć i zanikają – mówiła fanom.